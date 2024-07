Une Super Tahoe coûte que coûte

Tahiti, le 28 juillet 2024 - Jeux olympiques de surf ou non, la Super Tahoe a bien eu lieu ce samedi 27 juillet à la pointe Vénus. 400 rameurs, 8 départs et une victoire incontestable de Kyle Taraufau chez les seniors hommes et de Iloha Eychenne chez les seniors femmes, dans une météo capricieuse.



Pendant que les surfeurs professionnels internationaux démarrent les Jeux olympiques à Teahupo’o, ce 27 juillet, de l’autre côté de l’île, l’ambiance est aussi à la compétition. À Mahina, la toute jeune course Super Tahoe, grande sœur de la Tahoe Race, se tient en compagnie de 400 rameurs : 24 catégories au total, une course longue distance de 34 kilomètres, un contre-la-montre sur 6 kilomètres et une fun race. Organisée par l’association Save Va’a – née du mécontentement provoqué par les courses Te Aito et Super Aito – l’objectif est de mettre la barre haut, en organisant ces deux courses concurrentes, la Tahoe et, ce samedi, la Super Tahoe.



Évidemment, ce samedi, la foule suit de près grâce au speaker les prouesses olympiques des surfeurs français, et tout particulièrement celles de Kauli Vaast, qui effectue sa première série à Teahupo’o à ce moment-là. Mais malgré les festivités olympiques au sud de l’île et le temps gris et pluvieux, ça chauffe pas mal du côté de la pointe Vénus. Ils sont un peu plus de 400 à vouloir repousser leurs limites et s’inscrire le plus haut dans le classement de cette course certes toute jeune, mais déjà prestigieuse et très attendue. À l’image des athlètes olympiques, tous les rameurs veulent eux aussi briser les records. Sauf qu’à ce jeu-là, certains sont imbattables.

Kyle Taraufau et Iloha Eychenne au sommet



Kyle Taraufau pour commencer. Le rameur de l’équipe d’Air Tahiti Va’a a fait le show et signe une énorme prestation sur la course seniors hommes. Après sa victoire à la Tahoe le 1er juin, il remporte cette fois la Super Tahoe, 2h46’26’’ au chrono. C’est largement suffisant pour distancer Kevin Ceran Jerusalemy, près de deux minutes derrière, et Steeve Teihotaata, Tutearii Hoatua et Manatea Million, respectivement 3e, 4e et 5e en seniors.



Iloha Eychenne fait de même chez les seniors femmes et plie le parcours en deux, trois mouvements. “Elle file à toute vitesse, une vraie fusée fluorescente. Elle a déposé pas mal d’hommes”, chauffe l’animateur Cédric Ripoll, à l’arrivée de cette dernière. Iloha Eychenne, jeune reine du va’a, ne compte pas quitter la première place des compétitions du calendrier fédéral, et le démontre encore aujourd’hui. Elle avait déjà fini grande première lors du Te Aito début juin.



Très beau combat chez les vétérans hommes 40 également, qui a résulté en une victoire du monument Manutea Owen, le premier lycra noir (vétérans) à franchir la ligne d’arrivée. Pourtant talonné par Charles Taie, Manutea Owen s’impose (presque) sans difficultés. À la troisième place, c’est Bruno Tauhiro qui fait le job et réussit à monter sur le podium. Les plus jeunes des vétérans ont appris l’humilité aux seniors, en montrant de grosses performances. Toujours apprendre des ‘aito, toujours…

Le contre-la-montre



Pour le contre-la-montre, course atypique où la vitesse et l’explosivité, mais aussi la constance, sont de mise, les cartes vont être rebattues. Ils sont 95 rameurs inscrits avec comme objectif un sprint d’une durée moyenne de 30 minutes à plier, en faisant tout le possible pour réduire ce chiffre. Et c’est finalement Manatea Bopp du Pont qui réussira à vaincre les aiguilles, en imposant un chrono de 28’34’’. Shell Va’a place deux de ses rameurs en 2e et 3e places, Narai Atger et Iorama Teahu, et Revi Thong Sing finit 7e, ce qui reste exceptionnel mais décevrait presque venant de cet as du va’a.





