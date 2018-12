Une Jaguar de Coluche aux enchères pour Les Restos du Coeur

Paris, France | AFP | jeudi 06/12/2018 - Une Jaguar MK II ayant appartenu à Coluche entre 1980 et 1985, sera mise aux enchères dimanche à Paris, au profit des Restos du Cœur, a annoncé la maison de ventes Aguttes.



Estimé entre 20.000 et 30.000 euros, le véhicule équipé d’un moteur six cylindres 3.4 L associé à une boite automatique à 3 rapports, a été acquise par Coluche en deuxième main.

Cette Jaguar a été entièrement restaurée par son quatrième propriétaire, qui a décidé de faire don du produit de la vente à l'association fondée par Coluche animée par 72.000 bénévoles et qui a servi lors de sa dernière campagne annuelle 130 millions de repas.

La Jaguar de Coluche sera exposée dès vendredi jusqu'à dimanche à Neuilly-sur-Seine (Hôtel Arturo Lopez, 12 rue du Centre).