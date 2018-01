Une JDC placée sous le signe de l'égalité homme-femme

Papeete, le 30 janvier 2018- Ils étaient 30 jeunes, garçons et filles, présents mardi à l'Assemblée de Polynésie à l'occasion de leur Journée Défense et Citoyenneté. Organisée par le Centre du service national de Polynésie, cette Journée était placée sous le signe de l'égalité homme-femme.



"Côté parité ici, cela ne fait pas le compte, il faut quatre hommes intervenants pour une seule femme ministre" , plaisante Tea Frogier, ministre du Travail et de l'Education, lors de son allocution à l'occasion de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), organisée place Tarahoi sous le thème de l'égalité homme-femme. Mais si la politique cherche à retenir l'attention des jeunes auditeurs par une boutade, c'est pour mieux les sensibiliser à ce thème de l'égalité homme-femme et aux valeurs universelles et fondamentales d'égalité qui doivent être portées par chacun d'entre eux tout au long de leur vie.



"Aujourd'hui, c'est la Journée de l'égalité homme-femme, tous les centres du service national de France et d'outre-mer abordent cette thématique. Le Premier ministre a mis en place un tour de France de l'égalité homme-femme depuis octobre qui se terminera le 8 mars par la Journée de la femme. Nous luttons tous les jours pour faire en sorte que les femmes aient leur juste place dans la société, c'est un vrai combat de société que doit mener chacun d'entre nous. On se devait de participer à cet effort collectif" , explique le Lieutenant-Colonel Laurent Allano, directeur du Centre du service national de Polynésie française (CSN-PF) en charge avec ses équipes d'organiser les JDD.

Et effectivement, ce thème d'égalité entre les hommes et les femmes semble bien être une priorité à l'heure actuelle, Frédéric Poisot, représentant le Haut-Commissaire, a notamment invité les jeunes à s’interroger sur les causes des violences faites aux femmes en Polynésie, dans le cadre plus général de la problématique de cette égalité. Il a rappelé "qu’au-delà du droit, il est plus que jamais nécessaire de cultiver les valeurs de la République qui fondent notre société française et inspirent à tous le respect dû à chacun".