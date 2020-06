Une Fête des mères pas très florissante pour les fleuristes

Tahiti, le 3 juin 2020 - Dimanche 7 juin, c’est la Fête des mères. Le bouquet de fleurs fait partie des classiques en matière de cadeaux. Mais cette année, en raison de l’absence de liaisons aériennes internationales, les fleuristes se piquent au manque de fleurs importées et pourraient ne pas avoir suffisamment de fleurs locales pour composer tous leurs bouquets.



Qui dit Fête des mères, dit naturellement cadeaux. Et en cette déroutante année scolaire, les enfants n’ont probablement pas eu le temps de confectionner le mythique collier de nouilles. Il est donc impératif de trouver un cadeau qui fasse autant plaisir aux mères de famille. Le bouquet de fleurs saura à merveille révéler ce défi de taille, même si cette année, il sera lui aussi un peu différent des années précédentes.



« On va essayer de faire de très beaux bouquets, originaux, avec les fleurs locales que l’on a sur le territoire, mais c’est vrai que cela risque de nous manquer de ne pas avoir de fleurs importées, car les clients les apprécient vraiment beaucoup », explique Mita Godefroy, fleuriste à Punaauia, qui s’applique à couper soigneusement des tiges vertes pour ses préparations florales.



Effectivement, en jetant un rapide coup d’œil dans la boutique, oiseaux de paradis aux couleurs vives, alpinias (opuhi) ou autres anthuriums se font la part belle au détriment des lys ou des œillets. Et forcément, la cause de ses absences est due à ce maudit coronavirus qui a entraîné la suspension des liaisons aériennes entre Tahiti et le pays du long nuage blanc.



« Pour des raisons phytosanitaires, nous ne sommes autorisés à n’importer que des fleurs de Nouvelle-Zélande, or il n’y a plus de vols actuellement. Il y a juste eu un seul vol il y a 15 jours et nous en avons pu profiter pour acheminer des fleurs, mais rien depuis et nous ne savons pas quand cela reprendra », précise Alain Ménard, président de la Chambre syndicale des fleuristes de Polynésie française.