Une "Bulle inattendue" aux Marquises

HIVA OA, le 16 décembre 2020 - Douze organisatrices coordonnent une opération de Noël un peu spéciale à Hiva Oa : le calendrier de Noël inversé, avec 24 cadeaux à faire aux plus démunis.



Inspirées par l’initiative de "La Bulle inattendue", une association santé et bien-être de métropole, les participantes ont créé La Bulle inattendue des Marquises pour promouvoir leur opération et mener à bien ce projet. L’objectif est d’offrir aux familles les plus défavorisées de l’île des cartons remplis de 24 produits pour Noël.



Les services sociaux locaux ont identifié les familles qui pourront recevoir des surprises dans la semaine du 25 décembre. Grâce à la générosité des clients des commerces, ainsi qu’aux particuliers qui ont préparé les paquets, sept colis ont déjà pu être complétés il y a une dizaine de jours.



L’opération se termine samedi. Ce week-end, les organisatrices composeront et emballeront tous les colis cadeaux et les distribueront la semaine prochaine. Ainsi, tous les foyers de Hiva Oa pourront glisser un paquet sous leur sapin cette année.