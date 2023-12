Une Américaine tuée par un requin aux Bahamas

Washington, États-Unis | AFP | mardi 04/12/2023 - Une Américaine de 44 ans a été tuée par un requin lundi aux Bahamas, alors qu'elle faisait du paddle au large d'une plage d'un complexe hôtelier, a fait savoir la police des Bahamas dans un communiqué.



"La victime, accompagnée d'un homme, était en train de faire du paddle au large du rivage d'un complexe hôtelier situé à l'ouest de (l'île de) New Providence, quand elle a été mordue par un requin", déclare le communiqué.



Un sauveteur en mer du centre hôtelier a ramené la femme et l'homme en question jusqu'au rivage avant de réaliser les gestes de premier secours, selon la même source.



Une enquête a été ouverte, a indiqué la police.



Le tourisme est central pour l'économie des Bahamas, archipel de plus de 3.000 îles où les complexes hôteliers de bord de plage sont très nombreux.



Aux Bahamas, 33 attaques de requin non provoquées ont été enregistrées depuis 1580, selon l'International Shark Attack File, une base de données gérée par le musée d'histoire naturelle de Floride, aux États-Unis.



L'année dernière, 89 morsures de requin ont été recensées à travers le monde, selon cette même base de données.



En 2019, une femme américaine en visite dans le pays avait aussi été tuée par un requin alors qu'elle faisait de la plongée avec sa famille.