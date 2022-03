Une 2e édition de "Himene a tau" pour rendre hommage à Yves Roche

PUBLI-REPORTAGE - Tahiti, le 14 mars 2022 -Tahiti Concert propose un nouveau spectacle qui mettra à l’honneur Yves Roche. Après le succès du premier HIMENE A TAU en novembre 2021, Félix Vilchez revient avec 26 artistes pour le grand bonheur du public. La nostalgie et la fête seront au rendez-vous.

En novembre 2021, la salle était comble pour le premier HIMENE A TAU. Aussi, Tahiti Concert de Félix Vilchez donne un nouveau rendez-vous aux amateurs. Plus qu’un spectacle, Himene a tau est un concept qui mêle musique mais aussi images documentaires pour faire revivre la Belle époque. C’est une présentation multimédia, teintée de nostalgie, une narration illustrée de photos d’antan et d’extraits de films anciens.





Ce nouveau rendez-vous rendra hommage à Yves Roche, un artiste bien connu du territoire qui a déjà consacré plus de 60 années à la composition musicale, à l’enregistrement, à la diffusion nationale et internationale de la culture musicale polynésienne. Partenaire musical, producteur de plusieurs chanteurs emblématiques et éditeur de la plus grand partie du répertoire de la Polynésie française il a travaillé notamment avec Henriette Winkler, loma, Mila, Poline, Gabilou, Bimbo, Jean-Pierre Vincent, Marie Terangi, Emma Terangi, Eddie Lund, Charlie Mauu, Tautu Archer...



DES AIRS INCONTOURNABLES Avec à ses côtés les interprètes et de nombreux créateurs, Yves roche a décrit l’état d’esprit, les sentiments et l’émotion de tout un peuple. Compositeur fertile, il a crée des belles mélodies pour les mélomanes plus avertis, mais il a su aussi produire de la musique pour le grand public. Rappelez-vous Vini vini, La Banane, Vahine Kaina, Vahine Tahiti, Bora Bora. Autant d’airs incontournables du répertoire polynésien et de la bringue tahitienne.



Les 25 et 26 mars, de nombreux artistes sont attendus. Le spectacle, 100% polynésien, accueillera sur scène 26 artistes dont : Reia Poroi, Dorielle Chavez, Steeve Reea, Ramona Avaeoru. L’orchestre comptera, lui, 12 musiciens sous la direction de Felix Vilchez. Mais ce n’est pas ! Pour que la bringue soit totale, des danseuses et danseurs se joindront aux voix et aux instruments. Dadou Paille et Tumata Vairaaroa seront aux manettes avec la troupe de danseuses professionnelles Ori a tau mai.



L’animation de la soirée a été confiée à l’irremplaçable Etienne Raapoto avec la participation spéciale de l’acteur polynésien Jacquot Tiatia.





Delphine BARRAIS

Magic city music store fidèle partenaire Pour Magic City Music Store la musique en général et celle qui sera proposée à l’occasion du concert Himene a tau en particulier est un véritable patrimoine. Il est essentiel de le soutenir et de le faire vivre, il rassemble les générations et rappelle au jeune public la richesse de son patrimoine.

Contact : 40 42 08 45 ou 40 43 87 88





Pratique Le 25 et 26 mars au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Tickets en vente dans les magasins Carrefour, Radio 1 à Fare ute et en ligne sur www.ticketpacific.pf.



Rédigé par Coralie Marquand le Lundi 14 Mars 2022