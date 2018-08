Under the pole : le navire de l’expédition ouvert aux visites samedi

PAPEETE, le 7 août 2018 - Les scientifiques de l’expédition Under the pole vont se mettre à l’œuvre. L’expédition sera lancée officiellement ce week-end. En partenariat avec le Criobe, des plongeurs vont étudier pendant un an les coraux profonds et les super-prédateurs de nos eaux. Le public est invité à visiter le navire et à participer à une conférence.



En mai 2017 Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout lançaient leur troisième expédition : Under The Pole III • Twilight Zone 2017/2020. Après une première campagne d’exploration scientifique à travers le mythique passage du Nord-Ouest à l’été 2017 la goélette d’exploration WHY a rejoint la Polynésie Française cet été. En partenariat avec les scientifiques du Criobe, les plongeurs de l’expédition ont pour objectif l’étude des coraux profonds.



En parallèle ils s’intéresseront aux super-prédateurs. Ces recherches seront menées pendant un an, par tranche de sept semaines dans les eaux des cinq archipels et dans la zone mésophotique située entre -50 et -150 m. Elles vont démarrer dès la semaine prochaine.



Dans l’attente, le navire de l’expédition va ouvrir au public ce samedi à Tahiti. Une conférence suivra, animée par Emmanuelle Périe-Bardout et Ghislain Bardout.



Comme précisé dans notre article datant du 1er juin dernier, Under the Pole III est parti de Concarneau, en métropole, en 2017 à bord WHY ("pourquoi" en anglais). Les chercheurs ont commencé par étudier la fluorescence naturelle et la biodiversité sous-marine en Arctique en navigant le passage du Nord-Ouest via le Groenland.



Après un retour en France pour l'hiver, l'équipe est repartie d'Alaska début mars, direction Hawaii et Tahiti. Ils sont arrivés à Honolulu sur l'île d'Oahu début mai. Ils ont quitté HawaII le 21 mai et se trouvent actuellement en route vers la Polynésie qu'ils ont atteint le 18 juin.