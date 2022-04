Un week-end et une 13e journée tranquille pour les leaders de la Ligue 1

Tahiti, le 24 avril 2022 - Encore un week-end tranquille pour les cadors de la Ligue 1. Pour le compte de la 13e journée, le leader, Dragon, a laminé Mataiea sur le score de 15-0, avec en prime un sextuplé pour Roonui Tinirauarii. Son dauphin, Vénus, a également soigné son goal-average en dominant Excelsior 7-2. A noter que Central, grâce à son succès face à Temanava (2-1), s'est emparé provisoirement de la troisième place aux dépens de Pirae. Les orange dont la rencontre face à Tamarii Punaruu a été interrompu, samedi, en raison de la pluie.



En attendant les confrontations directes entre prétendants au titre, c'est un nouveau week-end passé sans soucis pour les cadors de la Ligue 1. En ouverture de la 13e journée, vendredi, le leader invaincu, Dragon a étrillé la lanterne rouge, Mataiea. Une succès sur le score sans appel de 15-0. Le nouveau venu à Titioro, Roonui Tinirauarii, a notamment inscrit six buts au cours de la rencontre. Manuarii Hauata et Gervais Chan Kat ont pour leur part inscrit un doublé. Une nouvelle victoire donc pour Dragon, la 11e de la saison, qui continue d'asseoir sa domination sur le championnat.



Derrière les protégés d'Efrain Araneda, les joueurs de Vénus ont également tenu à soigner leur goal-average face à Exceslior, avant-dernier de Ligue 1. Un succès net 7-2 pour la bande à Samuel Garcia avec un Teaonui Tehau auteur d'un quadruplé, portant son compteur à 26 buts inscrits depuis de la début de cet exercice. Mais plus important pour Vénus, qui grâce à cette victoire reste sur les talons de son rival de Titioro, à seulement un point de la première place.

Central sur le podium, le match Pirae-Punaruu reporté à mardi On attendait donc la prestation du double champion en titre, Pirae, troisième au classement. Les orange avaient rendez-vous, samedi au stade Pater, avec une solide équipe de Tamarii Punaruu. Et sous une pluie battante, les joueurs de la côte ouest ont surpris les hommes de Heimanu Teuira. Après une sortie ratée de François Décoret dans les pieds d'un attaquant de Punaruu, l'arbitre n'a pas hésité à indiquer le point de pénalty. Le capitaine Gary Rochette s'est chargé de de transformé la sanction et donner l'avantage à Punaruu après seulement 5 minutes de jeu (1-0).



La réponse de Pirae n'a pas tardée, avec Yohann Tihoni qui a permis à son équipe de recoller au score (1-1, 6e). Et sous un véritable déluge, au quart d'heure de jeu, le même Tihoni allait donner l'avantage aux orange après un cafouillage sur un corner (2-1, 16e). La pluie a ensuite forcé l'arbitre a interrompre la rencontre avant la demi-heure, avec une pelouse de Pater complètement inondée. La rencontre reprendra mardi à 0-0 entre Pirae et Punaruu.



En attendant donc le dénouement de ce match, Central s'est emparé provisoirement de la troisième place de la Ligue 1. Les hommes de Vatea Terai ont arraché à Moorea un précieux succès face à Temanava. Les rouges et noirs de Maatea ont pourtant ouvert la marque à la 20e minute grâce à leur buteur Makalu Xomi (1-0). Les joueurs de la capitale ont réagi à l'heure de jeu grâce à William Voirin. Et Central a aussi profité de l'exclusion de Théophile Marirai dans les deux dernières minutes pour l'emporter grâce à un but de Clayton Paitia dans les arrêts de jeu.



Toujours dans cette course au podium, Tefana après son large succès face à l'Olympic Mahina (9-0) reste dans la conversation. De même que Pueu qui a disposé de Tiare Tahiti (3-2).



