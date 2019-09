Un voyageur interpellé avec 5,5 kilos d’ice à l’aéroport

PAPEETE, le Un homme de 44 ans a été interpellé à l’aéroport de Tahiti Faa’a le 14 septembre dernier en possession de 5, 5 kilos d’ice. Selon le procureur de la République, Hervé Leroy, qui a donné une conférence de presse mercredi, cette saisie est la plus importante jamais réalisée par les services des douanes à l’aéroport sur un voyageur.



Un polynésien de 44 ans, inconnu de la justice, a été arrêté le 14 septembre dernier à l’aéroport de Tahiti Faa’a alors qu’il arrivait de Los Angeles. Lors de son interpellation, les douanes ont saisi 5,5 kilos d’ice dans ses bagages. Après avoir passé quatre jours en garde à vue, le trafiquant sera présenté cet après-midi devant un juge d’instruction en vue de sa mise en examen.



Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi, le procureur de la République, Hervé Leroy a indiqué qu’en l’état des éléments recueillis, « il apparaît que le trafiquant s’est rendu à Los Angeles il y a une semaine pour prendre possession de la drogue et la ramener sur le territoire polynésien en vue de l’écouler à partir d’un réseau structuré compte tenu de la quantité importée ».



Tel qu’Hervé Leroy a tenu à le rappeler, « il ne saurait être toléré que l’ice gangrène la société polynésienne, la déstabilise, porte atteinte irrémédiablement à l’intégrité physique et mentale des habitants du fenua et détruise leurs familles ».