Un voleur étourdi stoppé par le couvre-feu

Tahiti, le 1er mars 2021 - Un multirécidiviste de 41 ans a été condamné par le tribunal correctionnel lundi à huit mois de prison dont quatre avec sursis. Dans la nuit du 23 au 24 février à Faa'a, il s'était introduit chez des particuliers et avait volé leur véhicule. Se rendant compte qu'il était seul sur la route en raison du couvre-feu, l'individu avait finalement ramené le véhicule à ses propriétaires.



Déjà 13 condamnations au compteur dont 11 pour vol n'auront pas dissuadé un homme de 41 ans de récidiver. Ce chômeur de 41 ans a en effet été présenté en comparution immédiate lundi pour répondre du vol d'une voiture à Faa'a. Dans la nuit du 23 au 24 février, le quadragénaire était entré au domicile d'un couple et avait réussi à mettre la main sur la clé de leur véhicule. Il avait ensuite pris la route en remarquant rapidement, tel qu'il l'a expliqué au tribunal lundi, qu'il était "seul" à circuler en raison du couvre-feu, une mesure qu'il avait visiblement oubliée. Courageux mais pas téméraire, le récidiviste avait pris la décision de faire demi-tour et de déposer la voiture à 400 mètres de la maison où il l'avait volée.



Tout penaud à la barre du tribunal lundi, le prévenu a expliqué qu'il avait volé cette voiture, car il voulait allait "faire la bringue en ville". En présence du propriétaire du véhicule, qui a demandé 100 000 Fcfp de dommages et intérêts, le quadragénaire a présenté de plates excuses qui ont fait sourire sa victime, visiblement surprise par le côté cocasse de l'affaire. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à huit mois de prison dont quatre avec sursis assortis du maintien en détention. Notons que le prévenu était également poursuivi pour défaut de permis…