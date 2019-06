Un volcan entre en éruption en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Kokopo, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | mercredi 25/06/2019 - Le volcan Ulawun en Papouasie-Nouvelle-Guinée, considéré comme l'un des plus dangereux au monde, est entré en éruption mercredi, a-t-on appris auprès des autorités qui ont fait procéder à des évacuations.



"L'activité volcanique au Mont Ulawun a débuté à 7H00 ce matin après de faibles grondements et émissions", a déclaré à l'AFP Leo Porikura, un responsable du bureau des urgences de la Nouvelle-Bretagne. Les émissions de cendres ont été précédées d'une activité sismique accrue.

"L'observatoire des volcans de Rabaul a déclaré une alerte de niveau 1, prévenant qu'une éruption était possible", a-t-il ajouté, précisant que les villageois vivant aux abords du volcan avaient été évacués et qu'une équipe des services d'urgence avait été dépêchée sur place.

Des milliers de personnes vivent au pied de l'Ulawun (2.334 m), situé sur l'île de Nouvelle-Bretagne dans l'archipel Bismarck et l'un des 16 volcans de la Décennie pour la prévention des catastrophes naturelles proclamée par l'ONU (1990-1999), choisis en raison de leurs risques d'éruptions violentes.

Les services de météorologie australiens ont indiqué que les cendres sont montées à plus de 13 kilomètres d'altitude. Ils ont émis une alerte "rouge", avertissant les compagnies aériennes d'une éruption imminente bien qu'il n'existe pas de menace immédiate pour les routes aériennes.

Un pilote d'hélicoptère qui a survolé la zone a témoigné avoir vu une colonne de lave s'élever verticalement depuis le cratère qui crachait des cendres depuis le petit matin.

Des témoins ont signalé que la lave avait coupé la route principale dans le nord de l'île et ont vu des cendres s'élever dans le ciel.

"Le ciel est devenu noir", a déclaré Kingsly Quou, directeur d'une plantation de palmiers voisine, Mavo Estates.

La Papouasie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, théâtre d'une intense activité volcanique et sismique. Rabaul avait été dévastée en 1994 par une double éruption volcanique.