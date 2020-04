Un vol pour rapatrier les ressortissants Nord-américains

C’est « un bel élan de solidarité » qu’a annoncé l’agent consulaire des États-Unis en Polynésie, Christopher Kozely. En effet, dans un communiqué diffusé ce vendredi matin, il semblerait qu’un vol charter devrait avoir lieu pour « rapatrier les ressortissants Nord-américains en Polynésie vers les États-Unis ». La compagnie Delta devrait assurer ce vol lundi à 16 heures qui joindra la Polynésie à Hawaii, pour repartir vers les États-Unis par la suite. "Ce serait la première fois que cette compagnie se posera sur le sol polynésien" a relevé l'agent consulaire.Christopher Kozely invite donc les ressortissants Nord-américains, mais aussi les personnes souhaitant rentrer « en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Mexique » à prendre contact avec l’agence consulaire pour pouvoir prendre ce vol. Des connexions vers d’autres pays sont possibles, mais pour les Européens, il serait moins judicieux d’utiliser ce vol car « les escales pourraient se multiplier avant de pouvoir rejoindre l’Europe ».Vendredi, ce sont près de 120 personnes qui ont contacté l’agence, pour une capacité pouvant aller « jusqu’à 200 passagers ». Si Christopher Kozely souhaite rester prudent quant à la faisabilité de ce vol, il semble cependant optimiste : « Même si on ne sera certain que le jour-J, tout a l’air de se préparer pour que ce vol ait lieu ».