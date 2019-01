Un vol Papeete-Paris sans escale : "Nous y pensons vraiment" (Michel Monvoisin, ATN)

"sont tous long courrier. C'est un fait. Et pour les très longues distances, nous avions besoin d’une autonomie. Et la meilleure gamme est livrée avec le Boeing 787-9. Cet avion nous permettrait de voyager sans escale de Tahiti à Paris. Nous battrions le vol Singapour-Newark actuel en termes de temps et de distance. Nous y pensons vraiment. L’escale à Los Angeles n’est pas vraiment confortable pour nos passagers français."



Suite aux informations publiées par Airways Magazine, je souhaite apporter un démenti formel sur le fait qu’un vol PPT-CDG en direct était sérieusement à l’étude par la compagnie avec le Boeing 787-9. Un correctif sera également dans ce sens demandé à d’Airways Magasine",

Cette information reprise lors d’une interview réalisée avec le P-dg de la compagnie est incorrecte, le B787-9 ne disposant en effet pas des performances opérationnelles suffisantes pour réaliser un tel vol. La compagnie suit le développement intéressant du concept d’Ultra Long Range, qui reste pour l’instant très exclusif à très peu d’appareils et de routes. La priorité du moment pour Air Tahiti Nui reste celle de la bonne transition de l’A340 vers le B787, le développement de notre offre commerciale et d’autres évolutions sur les partenariats interlignes. »



Dans un entretien avec Airways magazine , Michel Monvoisin explique que tous les vols de la compagnie au tiareLe vol le plus long réalisé a été réalisé par Singapore Airlines. En octobre dernier, 150 passagers ont pris place à bord d’un Airbus A350-900 ULR (ultra long range, ultra long rayon d’action) pour parcourir 16.700 kilomètres séparant Singapour de New York. Cela a été le plus long vol commercial au monde, un marathon de près de 19 heures.Si Air Tahiti Nui mettait un vol Papeete-Paris, le voyage durerait près de 20 heures.Mathieu Bechonnet, directeur général d’Air Tahiti Nui, a précisé par communiqué que le B787-9 ne dispose pas des performances opérationnelles suffisantes pour réaliser un tel vol. «souligne-t-il. "