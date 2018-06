Un vol French Bee bloqué à San Francisco, les passagers laissés pour compte

PAPEETE, le 13 juin 2018 – Le vol San Francisco Orly BF713, qui devait partir ce mercredi soir, a été annulé à la dernière minute. Les passagers sur place se disent "abandonnés" par la compagnie French Bee qui refuserait de prendre en charge leur logement.

Les passagers du vol BF 713 de French Bee au départ de San Francisco sont très en colère. Leur vol qui devait partir, ce mercredi soir, à destination de Paris a été annulé quatre heures avant le départ. "On arrive à l'aéroport et on à la bonne surprise de découvrir que notre vol est annulé" s'agace une passagère polynésienne.

Les passagers se disent complètement "abandonnés " par la compagnie aérienne. " il parait que le vol Paris-San Francisco n'est jamais parti. Nous nous retrouvons à devoir payer Hôtel et tutti quanti à notre charge. Les correspondances ne sont pas remboursées. Nous sommes beaucoup à être sur le carreau, complètement abandonnés à San Francisco. Bravo French Bee! Ils ne prennent pas en charge le logement, alors que la législation européenne l'exige. Nous devons les payer à nos frais. Nous devons nous débrouiller! Notre vol est reporté à demain. On arrive à l'aéroport et là notre vol est annulé. Vu le prix des hôtels à San Francisco... "raconte la passagère exaspérée.