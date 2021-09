Un voilier échoué sur le récif de Huahine

Tahiti, le 10 septembre 2021 - Dans la nuit de jeudi à vendredi, le JRCC a coordonné une opération de sauvetage concernant un voilier échoué sur un récif à l'ouest de Huahine. La zone étant inaccessible, les huit membres d'équipage ont été hélitreuillés.



Ce jeudi soir, le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime de Polynésie française (JRCC), a mené une opération aux Îles Sous-le-Vent. "Aux alentours de 21 heures, la gendarmerie informe le JRCC Tahiti qu’un voiler est échoué sur un récif à l’ouest de Huahine et que son skipper demande une assistance", indique un communiqué du JRCC, diffusé ce vendredi.



Un moyen nautique des pompiers, rapidement engagé pour évaluer la situation sur zone, révèle que le voilier de 16 mètres est couché sur le platier et inaccessible en raison des déferlantes dues à une forte houle. Le dauphin est alors engagé pour évacuer les huit membres d'équipage avec le soutien des pompiers pour cette opération de nuit.



L’hélicoptère "Rescue Tango" de la marine a décollé de Faa’a vers 22 heures et peu avant minuit, l’ensemble des naufragés a été hélitreuillé en deux rotations vers la place de la mairie. L’équipage a été pris en charge par les véhicules de secours des pompiers, puis acheminé vers le dispensaire de Huahine. Après un bilan de santé positif, les membres d’équipage ont été dirigés par les services de la mairie vers le presbytère de la paroisse voisine pour y passer la nuit.



Le haut-commissariat a tenu également à rappeler dans son communiqué qu’en cette période de confinement, les navigations de plaisance sont interdites entre les îles de la Société ou soumises exceptionnellement à autorisations accordées après étude par les services des affaires maritimes.