Un voilier de la Marine péruvienne en escale à Tahiti

Tahiti, le 10 juillet 2023 – Le voilier-école l’Union est attendu à Papeete ce jeudi 13 juillet pour une escale de quatre jours. Le navire sera ouvert au public pour des visites jusqu’à dimanche.



Dans le cadre d'un voyage de formation de 10 mois dans 14 pays d'Océanie, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, le port de Papeete sera le théâtre du spectacle majestueux de l'arrivée et du départ du voilier-école “Union”, lors de son escale de quatre jours.



Véritable ambassade itinérante et fierté nationale, l'Union est attendu vers 9 heures ce jeudi 13 juillet. Il appareillera pour Guam le 17 juillet. Mais jusqu’à lundi il offrira un spectacle impressionnant et inédit à Tahiti à l'occasion de cette première visite.



Le séjour de l'Union à Papeete sera l'occasion de lancer plusieurs manifestations destinées à renforcer les liens d'amitié et d'intégration entre les communautés de Polynésie française et du Pérou. Le voilier-école ouvrira ses portes au public du jeudi 13 au dimanche 16 juillet, de 10 heures à 17h30, sauf le samedi 15 juillet où le navire sera ouvert de 10 heures à 15h30, pour des visites guidées organisées par l'équipage. Une occasion unique de connaître ce grand voilier, qui fait partie de la flotte péruvienne depuis 2016.