Un vaste projet de ferme solaire porté par Tahiti Nui Télécom à Papenoo

Tahiti, le 14 février 2021 – La filiale de l'OPT, Tahiti Nui Télécom, a lancé un appel à candidatures pour trouver un partenaire industriel, financier et commercial à même de mener à ses côtés un grand projet de ferme solaire de 12 MWc à Papenoo.



C'est une annonce datée du 12 janvier dernier et dénichée sur le site L'Usine Nouvelle qui dévoile le vaste projet de ferme solaire porté par Tahiti Nui Télécom (TNT), filiale à 100% de l'Office des Postes et télécommunications (OPT). La société qui héberge et exploite le premier Data Center de Polynésie française a lancé un appel à candidatures sur un site national pour les "financement, développement, construction, entretien, maintenance et exploitation d'une ferme solaire à Papenoo, sur l'île de Tahiti". Un projet déjà évoqué en quelques lignes dans le dernier rapport approuvant les comptes de l'OPT voté fin 2020 à l'assemblée : "Compte tenu de la superficie existante de l’emprise foncière de TNT, un futur projet de centrale photovoltaïque est prévu à des fins de réduction des dépenses énergétiques et d’accroissement de revenus par la revente d’excédents." L'un des derniers conseils d’administration de l’OPT avait par ailleurs élargi l’objet social de Tahiti Nui Telecom à la "production d’énergies renouvelables", pour lui permettre de porter cette opération sur ses 72 hectares de terrain.



Selon nos informations, l'appel à candidatures, dont l'échéance est fixée à ce lundi 15 février, doit permettre à TNT de trouver son partenaire industriel, financier et commercial pour ce projet de ferme solaire de plus de "12 mégawatts-crête" (MWc) avec batterie. Une fois cette première étape de sélection d'un partenaire passée, TNT pourra candidater à l'appel à projets de fermes solaires avec batteries qui doit être lancé par le Pays d'ici septembre, comme prévu dans la dernière mouture du code de l'énergie adoptée en décembre dernier par l'assemblée. Pour se donner une idée de la taille de l'opération, elle représenterait à elle seule 12 des 30 MWc que le Pays entend mettre en jeu au total dans son appel à projets…



Toujours selon nos informations, EDT-Engie, le groupe Moux et le groupe Nouveau sont déjà sur les rangs au niveau local pour répondre à cet appel à candidatures de TNT, même si la société ambitionne également d'attirer des groupes nationaux pour ce projet estimé à 3 milliards de Fcfp avec un taux de rentabilité à 14%.



Réduire les coûts



Pour Tahiti Nui Télécom, l'intérêt de l'installation d'une ferme solaire est multiple. Il s'agit d'une part de réduire le coût de la consommation énergétique du Data Center de Polynésie française et également de revendre l'excédent pour pratiquer, à terme, des tarifs plus compétitifs pour les clients du Data Center. D'autre part, l'alimentation en énergies renouvelables doit permettre à la société de revendiquer le label "Green Data Center" pour séduire, là-aussi, de nouveaux clients à l'international. Ou quand l'écologie rime avec économie.