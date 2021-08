Un vaccinodrome au lycée du Diadème

Tahiti, le 19 août 2021 - Le premier centre de vaccination temporaire dans un établissement scolaire de Tahiti a ouvert jeudi au lycée du Diadème de Pirae. D’autres centres éphémères sont prévus aux lycées La Mennais, Paul Gauguin et de Papara.



Un premier centre de vaccination éphémère a ouvert jeudi au lycée du Diadème de Pirae. En fin de matinée, plus de 170 élèves et étudiants volontaires avaient sollicité une injection anti-Covid, comme a pu le constater la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, de passage à 11h30.

Sur place, la ministre a pu constater l’organisation coordonnée entre les personnels de la Direction de la santé, de la Direction générale de l’éducation et des enseignements et de l’établissement. Pour rappel, la vaccination des lycéens mineurs ne peut avoir lieu sans accord parental préalable.

Trois autres centres éphémères de vaccination sont planifiés, notamment au collège-lycée La Mennais vendredi, au lycée Gauguin, ce lundi puis au lycée Tuianu Le Gayic de Papara dans le courant de la semaine prochaine.