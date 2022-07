Un vaccinodrome à la présidence samedi

Tahiti, le 7 juillet 2022 – Un vaccinodrome ouvrira ses portes ce samedi, sous le chapiteau de la présidence. Il est accessible à tous, pour une primovaccination ou une dose de rappel, de 8 à 15 heures.



Un vaccidrome se tiendra ce samedi 9 juillet, de 8 à 15 heures, sous le chapiteau de la présidence. Les équipes initialement prévues au vaccinodrome de l'Institut de formation des professions de santé Mathilde Frébault, situé à Mama’o, s’y rendront. Le centre de vaccination de Mama’o sera donc fermé, informe la présidence.



Il est possible de venir à la présidence pour une primovaccination, en vue d’un voyage à l’étranger par exemple, ou bien pour une dose de rappel. Les personnes de plus de 18 ans ayant effectué leur dernière dose il y a plus de six mois ont donc la possibilité de s’y rendre si elles le souhaitent. Le rappel vaccinal (deuxième, troisième ou quatrième dose) est fortement recommandé pour les personnes fragiles, soit les plus de 60 ans et les immunodéprimés. La vaccination pédiatrique, non obligatoire, pour les enfants de 5 à 11 ans est également proposée sur place.



Les vaccins disponibles ce samedi sont Comirnaty - Pfizer pour les 12 ans et plus (ou en forme pédiatrique pour les 5 à 11 ans) et Nuvaxovid - Novavax pour les 18 ans et plus.