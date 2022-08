Un tribunal “bienveillant” pour un quatrième passage à la barre

Tahiti, le 8 août 2022 – Un homme de 33 ans comparaissait lundi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique. Il avait déjà été condamné trois fois pour des faits similaires et avait même causé un accident en 2019. Pourtant, une fois encore, il a pu bénéficier d’un aménagement de peine, avec bracelet électronique.



Déjà condamné trois fois pour des faits similaires, à savoir conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le prévenu présenté lundi après-midi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Papeete n’est pas parvenu à expliquer les raisons de sa récidive. Samedi dernier, l’homme de 33 ans a été contrôlé par des policiers alors que son véhicule zigzaguait sur la route, à Papeete. L’éthylotest a révélé une concentration d’alcool de 0,99 g par litre d’air expiré, soit 0,91 g une fois déduite la marge d’erreur. Au commissariat, il a expliqué être sorti avec des amis et avoir bu entre 8 et 10 obus.



La présidente du tribunal a tenté d’en savoir plus sur les raisons de ce comportement irresponsable, sans succès. Le prévenu a bafouillé quelques mots et affirmé qu’il n’avait rien bu jusqu’alors depuis 2019, année de sa dernière condamnation pour blessures involontaires sous un état alcoolique. Il avait alors été condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis, mais avait bénéficié d’un aménagement ab initio et avait pu rentrer chez lui avec un bracelet électronique.



Dans ses réquisitions, le procureur a souligné “la bienveillance particulière du tribunal” en 2019 et a demandé cette fois le placement du prévenu en détention pour l’exécution de sa peine. Après 20 minutes de délibération, il semble que le tribunal ait à nouveau été clément en le condamnant à 10 mois d’emprisonnement avec un nouvel aménagement de peine ab initio, soit encore un bracelet électronique, ainsi qu’une obligation de soins en addictologie et l’annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 6 mois.