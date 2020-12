Un trafic de tortues démantelé aux Raromata'i

Tahiti, le 17 décembre 2020 – Un trafic de tortue a été démantelé début décembre au large de Motu One. Quatre pêcheurs, interpellés à Bora Bora, ont reconnu avoir capturé 18 tortues.



Un trafic de tortue a été démantelé le 2 décembre dernier à proximité de Motu One, à 300 km à l'ouest de Bora Bora, annonce le haut-commissariat dans un communiqué diffusé jeudi matin. Au cours d’un vol de surveillance maritime au-dessus des îles Sous-le-vent, l’équipage de l’aéronef Falcon Gardian de la flottille 25F de la Marine nationale a observé un poti marara au comportement suspect à proximité de Motu One. Après avoir récupéré les informations sur le propriétaire de l’embarcation auprès de la Direction des affaires maritimes, le centre maritime commun a effectué un signalement au centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie et informé le procureur de la République qui a décidé d’ouvrir une enquête de flagrance.



Un dispositif de surveillance et de contrôle a alors été mis en place par les militaires de la compagnie de gendarmerie des Archipels sur les secteurs de Maupiti et de Bora Bora. Les investigations entreprises ont permis de localiser les quatre pêcheurs qui ont été interpellés à quai par la brigade de gendarmerie de Bora Bora. L'enquête a établi les faits de braconnage d’espèces protégées. Les quatre suspects ont confirmé la capture de 18 tortues marines pesant environ 100 kg chacune à proximité de Motu One. Après le passage de l'aéronef de la Marine nationale, ils avaient relâché les tortues en mer.

Tous ont été cités par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Papeete en audience foraine à Bora Bora en janvier 2021. Ils encourent des peines pouvant aller jusqu’à 980 000 Fcfp d’amende et un an de prison. Leur poti marara et le matériel -d’un montant de 16 millions de Fcfp- ont fait l’objet d’une saisie judiciaire. Sa confiscation pourrait être prononcée par le tribunal.



Dans son communiqué, le haussariat rappelle que les tortues marines, classées parmi les espèces menacées d'extinction par la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, sont protégées par le code des douanes et par le code de l’environnement de Polynésie française. En outre, les atolls de Bellingshausen (Motu One) et de Scilly sont classés, depuis 1992, réserve territoriale au sein de laquelle sont prohibés toutes activités préjudiciables à la protection des ressources naturelles et notamment les activités de pêche et de collecte. Les services de l'Etat notent enfin que le 11 décembre dernier, une opération similaire de surveillance, impliquant les Forces armées, la douane, la Direction de l’environnement et la gendarmerie nationale, a été réalisée sous la coordination du centre maritime commun de Polynésie. Aucune embarcation en infraction n’a été repérée, la présence régulière des moyens de contrôle ayant un effet dissuasif certain.



D'après communiqué