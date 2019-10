Un tournoi international de tennis de table ce week-end

PAPEETE, le 27 octobre - La deuxième édition du Tournoi International de Tahiti se déroulera au gymnase de Arue ce week-end. La dotation globale est de plus de 500 000 francs.



La Fédération tahitienne de tennis de table organisera au gymnase de Arue, les 2 et 3 novembre, le deuxième tournoi international de Tahiti. Pour Alizé Belrose, cadre technique de la fédération, "le but est de faire venir des étrangers pour faire un grand tournoi."



Melissa Tepper, une des meilleures joueuses australiennes, médaillée olympique handisport, sera présente dans la catégorie Femmes. Le Vanuatais Yoshua Shing, médaillé d’or lors des derniers Jeux du Pacifique, qui réside actuellement à Raiatea où il officie en tant que coach, sera également de la partie.



Océan Belrose, qui avait remporté la première édition, et Kenji Hotan, médaillé d’argent en individuel lors des derniers Jeux du Pacifique, ne seront malheureusement pas présents.Mais la relève est là "Tout le monde s’entraîne, tout le monde a envie de gagner. On a un jeune, Bydhir Carnet, qui a passé un mois en Australie pour se préparer pour cette compétition, on a hâte de voir ce qu’il va pouvoir faire" nous a confié Alizé Belrose, qui jouera lui aussi.



Plusieurs poules seront constituées. Les matchs se feront en trois sets gagnants de onze points. La dotation financière globale est de plus de 500 000 Fcfp.



Les résultats de ce tournoi comptent pour l’Océania Cup, une compétition qualificative pour les championnats du monde. "On espère que ce genre d’événement va faire parler du tennis de table à Tahiti et que cela va attirer des licenciés vers nos clubs" a précisé Gérald Huihotu, président de la fédération.