Un tournoi UEFA pour les U17

La sélection de Tahiti U17 se prépare actuellement en vue de sa participation à la première édition du Tournoi de développement de la jeunesse, financé par l'UEFA. Cette compétition de football se déroulera au Vanuatu du 15 au 24 août sous forme d'un tournoi amical à six regroupant des équipes d'Océanie, d'Asie et d'Europe.



Nos Vahine Taure'a U19 ne seront pas les seules à participer à un tournoi international ce mois-ci. Nos jeunes U17 participeront à la première édition du "Youth developpement tournament" (Tournoi de développement de la jeunesse) prévu au Vanuatu du 15 au 24 août prochain. Ce tournoi amical est organisé par la confédération océanienne de football (OFC) en collaboration avec l'union des associations de football européennes (UEFA).



La Nouvelle Calédonie, la Papouasie Nouvelle Guinée, le Vanuatu et Tahiti représenteront l'Océanie, l'Estonie représentera l'UEFA et l'Inde représentera la confédération asiatique (AFC), soit six équipes au total. Après la phase qualificative (voir tableau ci-contre), la phase finale opposera les premiers, les deuxièmes et les troisièmes du groupe A et B.



Le but de ce tournoi est de permettre au football océanien d'évoluer en permettant à ses jeunes de rencontrer des équipes d'autres confédérations d'un niveau supérieur. L'OFC n'a confirmé que cette semaine la tenue de ce tournoi mais notre équipe se prépare depuis début juillet pour cette échéance. Cette première édition du "Youth developpement tournament" est financée par le programme UEFA Assist.