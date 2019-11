Un tourne-à-gauche au niveau de Prince Hinoi et Georges Bambridge

Papeete, le 7 novembre 2019 - Un tourne-à-gauche, situé au niveau de l’avenue du Prince Hinoi et de l’avenue Georges Bambridge, à Papeete, a été inauguré ce jeudi matin. Cet accès simplifié à l’avenue Georges Bambridge doit permettre de se rendre plus aisément dans le quartier de Mamao.



Un nouveau tourne-à-gauche, situé au niveau des avenues du Prince Hinoi et Georges Bambridge, a été inauguré ce jeudi matin. L'accès simplifié à l’avenue Georges Bambridge permet de se rendre plus aisément dans le quartier de Mamao. Ce tourne-à-gauche vient concrétiser une demande des usagers de la route et des commerçants du quartier, de la même façon qu'il avait été donné aux automobilistes la possibilité de tourner à gauche depuis l’avenue Georges Clémenceau.

Cette opération vient compléter le dispositif mis en place depuis le passage en deux fois deux voies sur l’avenue Georges Clémenceau, à Mamao, qui a permis de fluidifier la circulation dans ce quartier de Papeete, appelé à se développer dans les prochains mois.