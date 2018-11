PAPEETE, le 15 novembre 2018 - René Temeharo, ministre de l'Equipement, a présenté ce jeudi les travaux qui débuteront lundi prochain au niveau la gare maritime, entre le carrefour du Pacifique et le sens giratoire de la base marine à Fare Ute. Cette opération a pour but l’aménagement d’un tourne-à-gauche à la sortie de la gare maritime permettant aux usagers d’emprunter la voie de gauche pour se diriger vers Fare Ute, ou la voie de droite vers le carrefour du Pacifique.



Depuis maintenant plus d'un an, le front de mer de Papeete subit un lifting des plus intensifs. Après une première tranche de travaux entre le Carrefour du Pacifique, et la rue Jeanne-d'Arc qui s'est achevée en juillet dernier. Puis une seconde tranche entre cette rue Jeanne-d'Arc et la place Jacques Chirac qui devrait être livrée à la fin de l'année, les services de l'Equipement débuteront lundi prochain, des travaux d'aménagement entre le carrefour du Pacifique, et le sens giratoire de la base marine à Fare Ute.



Afin d'améliorer le flux des véhicules sortant de la gare maritime, de même que le trafic sur le boulevard Pomare, les autorités ont prévu d'aménager un tourne-à-gauche face à la voie de sortie du quai des ferrys. Les usagers pourront ainsi, emprunter la voie de gauche, vers Fare Ute, ou la voie de droite, vers le carrefour du Pacifique.