Un touriste français mordu par un requin au Brésil

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | mardi 09/11/2021 - Un touriste français de 39 ans a été superficiellement mordu à la jambe par un requin la semaine dernière au Brésil dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est), a annoncé mardi un institut de recherches sur l'Océan.



"Les blessures sont bien compatibles avec une morsure de requin", a expliqué l'institut Argonauta dans un communiqué.



Une porte-parole de cette organisation a précisé à l'AFP que le touriste, dont l'identité n'a pas été dévoilée à la demande de sa famille, était en bonne santé et était rentré en France.



Contacté, le consulat de France à Sao Paulo n'avait pas dans l'immédiat donné suite aux sollicitations de l'AFP.



L'accident a eu lieu mercredi dernier, quand ce touriste se baignait sur la plage de Lamberto, à Ubatuba, une station balnéaire à environ 200 km à l'est de Sao Paulo.



Des photos cédées par la famille à l'institut Argonauta ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien de morsures de requin.



Ces images montrent deux plaies d'environ 5 et 10 cm, au dessus de la cheville.



Selon l'institut, de nombreuses espèces de requins vivent au large d'Ubatuba, mais aucune attaque de ce type n'avait été recensée dans cette région ces trente dernières années.