Un toit pour les SDF expulsés

Tahiti, le 23 avril 2020 – Des agents des affaires sociales, de l’OPH et du ministère du Logement ont recensé les personnes qui ont été expulsées mercredi matin de leur habitat de fortune situé sur le littoral de Papeete, à l’entrée de la RDO. Un recensement effectué en vue de reloger ces personnes “dès ce soir” a promis le directeur général de l’OPH.



Ce jeudi dans la matinée, des agents des affaires sociales, de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) et du ministère du Logement sont venus à la rencontre des sans domicile fixe qui ont été expulsés de leur logement de fortune mercredi matin. Ils étaient installés dans des cabanes sur le littoral de Papeete, au niveau de l’entrée de la RDO, où le Service de l’équipement a prévu d’effectuer des travaux.



Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, avait annoncé mercredi qu’en attendant, ces personnes “seront relogées à Tipaerui”. En revanche, jeudi matin l’une d’entre elles a expliqué qu’ils avaient “dormi au même endroit”. “On a fait un petit truc au niveau de la dalle. On a fait avec ce qu’on avait”. Pour justifier le délai écoulé entre l’expulsion et le relogement, un agent du ministère du Logement Antoine Puputauki a évoqué le grabuge causé lors de la destruction de l’abri. Les SDF ont acquiescé, “hier, on était en colère”. Il semblerait cependant que ces derniers, bien qu’ils soient “dans le même état d’esprit qui hier”, “comprennent mieux l’idée du relogement”. Ce jeudi, il s’agissait donc principalement de relever leurs coordonnées pour pouvoir les reloger “certainement dans l’après-midi”.



Le directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, contacté en fin de journée a expliqué que les affaires sociales cherchaient à réunir un convoi pour pouvoir aller chercher les SDF sur le littoral pour les diriger vers leurs logements. Selon le directeur, “six à sept personnes seront logées à Pirae, au Fare Tahora. Deux adultes et un enfant seront logés à Papeete, à Vaitavatava et enfin, cinq personnes seront logées dans l’ensemble immobilier Taapuna Transit de Punaauia”. “Nous nous engageons à ce que ce soit fait dès ce soir”.