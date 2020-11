Un terrain d'entente pour Jean Prince

Lauréate du marché terrassement et gros œuvre dès 2016, l'entreprise Boyer avait rapidement soulevé un problème de caractéristiques des sols différentes de celles convenues lors de la signature du contrat. Boyer avait alors sollicité le bureau d’études Geolia qui a conclu à "un risque de désordre sur les ouvrages mitoyens en cas de mise en œuvre de la solution prévue au contrat". Bureau d’études qui avait préconisé "la réalisation d’une enceinte périphérique en palplanches" pour la modique somme de 109 millions de Fcfp. A l'époque, l'ancêtre de G2P (TNAD) avait rejeté le nouveau devis. Et l'affaire avait été portée une première fois devant la justice administrative.



Moins de quatre ans plus tard, G2P et Boyer se sont retrouvés mardi devant le tribunal administratif de Papeete. Mais cette fois-ci avec des intentions bien moins belliqueuses. Les deux parties ont demandé à la juridiction l'homologation de leur protocole transactionnel prévoyant d'un côté l'annulation des pénalités de retard et de l'autre l'abandon des indemnités d'immobilisation. Aucune compensation financière n'étant prévue de part ou d'autre, assure-t-on dans chaque camp. Côté chantier, les travaux ont pu reprendre après un accord sur la méthode à utiliser pour le terrassement et les fondations du futur complexe.



Pour autant, le tribunal a opposé un bémol de forme au protocole transactionnel proposé mardi. En effet, la juridiction a demandé qu'un tel accord soit conclu directement entre la Polynésie française et la société Boyer et non entre l'établissement G2P et Boyer. Les avocats des deux entités ont donc demandé au tribunal de surseoir en attendant d'obtenir, côté Pays, une décision officielle du conseil des ministres. Le tribunal a mis sa décision en délibéré…