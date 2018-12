Un taxi boat Papeete-Punaauia

PUNAAUIA, le 20 décembre 2018. Mardi midi, Eric Malmezac, propriétaire du Manava Suite Resort, a convié des ministres à découvrir le premier taxi boat mis en place par le Manava Suite Resort. Il s’agit d’un Four Winns HD 270 pouvant accueillir jusqu’à 11 passagers et portant le nom de Hitirere V. Le Manava Suite a fait appel au prestataire Patrick Cintio de Tahiti Activity Center afin d’assurer les rotations.



Destinés aux touristes, ce taxi boat intéresse aussi les locaux puisque des rotations sont prévues chaque jour à partir de 7 h 00 le matin au départ de Punaauia (ponton du Manava) avec des retours à partir de 16 h 30 le soir au départ de Papeete (face au Rétro). Le trajet dure 20 minutes et le coût aller-retour est de 1500 FCFP ! Des combos sont également proposés à la clientèle avec des packs déjeuner au Manava et trajet à 5 950 CFP (1 plat et une boisson comprise). Les rotations sont ainsi assurées le matin, le midi et en fin d’après-midi.



Nicole Bouteau, ministre du Tourisme n’a pas manqué de saluer cette heureuse initiative soulignant l’importance de ce type de prestation sur une île comme Tahiti tournée vers la mer.



A noter que le Manava vient d’ouvrir son nouveau centre nautique et propose donc d’autres services (balade en jet ski, sunset). Pour toutes informations et réservations, contacter Patrick au 87 34 70 84.