Un tas de déchets verts part en fumée à Moorea

Tahiti, le 15 septembre 2022 - Un incendie s’est déclaré mercredi en début de soirée sur le motu de Temae à Moorea. Il a pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers de l'île.



Un incendie s’est déclaré mercredi soir sur une propriété privée du motu de Temae. C’est en fait un gros tas de déchets verts, d'une surface de quelque 200 mètres carrés et comprenant de l’herbe ainsi que des troncs et des branches, qui aurait pris feu. Selon les témoins, des flammes ont atteint 7 mètres de hauteur. Alertés à 17h35, les sapeurs-pompiers ont dû mobiliser un camion-citerne incendie de la brigade de Moorea et déverser une quantité de 28 000 litres d’eau pour éteindre le feu. La municipalité a également envoyé sur place un engin lourd.

Selon les témoignages recueillis, quelques entreprises de jardinage de l’île sœur viendraient régulièrement jeter, avec le consentement du propriétaire du terrain, leurs déchets verts à cet emplacement. Il s'agirait au moins du quatrième incendie sur le site.