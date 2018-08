Un taote sauvagement agressé devant son cabinet médical

"Mon confrère était venu faire sa paperasse administrative tranquillement, dimanche soir, et c'est en sortant du cabinet qu'il s'est fait agresser par deux hommes qui lui ont volé sa sacoche et son argent. Les médecins du Taone m'ont dit qu'il avait perdu connaissance et qu'il avait été victime d'un traumatisme crânien. Il est actuellement en observation à l'hôpital", précise le médecin, offusqué par l'agression de son collègue.



"C'est un sentiment de révolte qui m'anime, la violence est devenue omniprésente et l'insécurité se développe de plus en plus dans ce quartier et à Tahiti" , dénonce le Dr Bondoux qui "regrette que des caméras de surveillance ne soient pas installées dans certaines zones comme cela existent dans d'autres communes".