Un stage de natation, de va'a et de secourisme organisé à Moorea

Moorea, le 19 février 2021 - Alain Xiberras, président de Moorea Natation Secourisme et Tetauira Putoa, moniteur de va’a ont eu l’idée de proposer un stage, à compter de lundi et jusqu'au 26 février, à l’adresse des jeunes des quartiers prioritaire, qui alliera la natation, le va’a mais aussi le secourisme.



L'idée de ce stage pour le moins original est née lors d’une discussion entre les deux sportifs. Amis depuis de nombreuses années, ils imaginent un stage associant leurs disciplines : "Nous nous entrainons de temps en temps ensemble, nos disciplines respectives sont complémentaires, que ce soit dans la manière de s’entrainer, la technique et les muscles sollicités" explique Alain. "Nous avons la même vision du sport et la manière de faire évoluer sportivement les jeunes. Alain et moi nous nous complétons tant sportivement qu’au niveau de nos caractères" rajoute Tetauira.



Ce stage, est destiné à tous les enfants (du club) sportifs et motivés de 10 à 15 ans, "pour nous, cela doit être un plaisir et une réelle volonté que de vouloir y participer, ce n’est qu’à ces conditions que cela sera efficient pour les enfants" commente Alain.

Afin d’accorder toute l’attention indispensable aux enfants pour la pratique de ces différents sports, Alain et Tetauira, ont imaginé une organisation articulée autour de deux groupes. Le premier sous la houlette d’Alain pour la partie natation, initiation à l’open water, préparation physique, secourisme et sauvetage aquatique. Le deuxième sous la direction de Tetauira : "Trois types d’embarcation seront disponibles V1, V3 et V6 pour les moins expérimentés. Nous fournissons tout le matériel pour cette discipline".