Un spectacle son et lumière dans les jardins du Musée

Tahiti, le 6 novembre 2024 – Près de 50 artistes, élèves et enseignants du Conservatoire artistique mais aussi des invités investiront les jardins du Musée de Tahiti et des îles dimanche 24 novembre à partir de 17 heures pour un spectacle son et lumière, intitulé Ta’o ‘Auhune, littéralement “l’abondance des mots”. L’occasion de célébrer l’ouverture de la période d’abondance, Matari’i i ni’a.



Vous n’aurez qu’à apporter votre pe’ue le dimanche 24 novembre pour vous installer dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. L’entrée sera gratuite pour venir assister à ce spectacle où musiques traditionnelle, classique et lyrique se mêleront au ‘ori tahiti et aux himene, mais aussi aux ‘ōrero et pāta’u pour rendre hommage à la culture de chaque archipel à travers les mots de nos langues polynésiennes. L’occasion aussi de rendre hommage à un maître des mots et de la culture justement, John Mairai, qui animait avec brio la seconde édition de cette manifestation l’année dernière. Période d’abondance oblige, le public pourra déposer une offrande de fruits à partager par tous à la fin du spectacle.

Mercredi 6 Novembre 2024