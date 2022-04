Un sommet international pour les océans au fenua

Tahiti, le 18 avril 2022 - Premier sommet scientifique international de cette ampleur organisé sur la sauvegarde des océans au fenua, le Blue climate summit se tiendra dans un mois à Papeete, Arue et Taputapuatea. Le programme vient d'être dévoilé…



La "Blue climate initiative", parrainée par l'organisation à but non lucratif Tetiaroa Society, a dévoilé ce week-end le programme du Blue climate summit qui se tiendra en Polynésie française du 14 au 20 mai prochain. Ce premier symposium international organisé en Polynésie française est destiné à donner une nouvelle impulsion aux solutions pour combattre le changement climatique liées aux ressources de l’océan. Cet événement mondial, de haut niveau, donnera un coup d’accélérateur aux initiatives des groupes de travail impliqués. A cette occasion des annonces majeures seront faites. Le sommet présentera également des opportunités d’investissement à fort impact. Les îles du Pacifique auront aussi l’occasion de faire connaître leurs actions dans les domaines océaniques et climatiques.



Six missions principales ont été définies par les organisateurs du sommet : l’atténuation du changement climatique par les voies bleues la protection des océans ; l’élimination du CO2 dans les océans ; la promotion des collectivités saines ; une politique de tourisme durable ; et une meilleure compréhension des océans. L'événement a été entériné par la "Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques et le Développement Durable" dont il est défini comme une "action phare". La Blue climate initiative a développé ce sommet comme son programme local en Polynésie française, mais a également mis en place un prix "Océan Innovation" d’un million de dollars qui a attiré 236 candidats venus de 80 pays, un "Prix des Communautés" célébrant l’action communautaire contre le changement climatique et une publication intitulée "Opportunités Transformatrices pour l’Humanité, l’Océan et la Planète" qui a mobilisé 60 des meilleurs experts mondiaux sur le sujet.



De Papeete à Taputapuatea



Le sommet débutera à la Présidence le dimanche 15 mai par un discours du Président Edouard Fritch. Il sera suivi d’allocutions d’autres dignitaires. Puis un prix d’un million de dollars sera remis aux lauréats du prix Océan Innovation de la Blue Climate Initiative. Le mercredi 18 mai, la pirogue traditionnelle Fa’afaite rejoindra Hokulea à Taputapuatea pour un rassemblement des navigateurs PWO au nombre desquels Nainoa Thompson. Ce sera l’occasion de lancer un plaidoyer en faveur de la protection de l’Océan. Le sommet prendra fin le vendredi 20 mai avec, en préalable, un accueil communautaire à la Mairie d’Arue. L'après-midi, une exposition d’associations environnementales et de travaux réalisés dans le cadre des programmes scolaires sur l’environnement aura lieu sur le Front de Mer de Papeete. Un grand concert The Ocean Concert clôturera les festivités à Place To’Ata. Ouvert à tous, il réunira des artistes locaux et internationaux qui ont à coeur de sensibiliser tous les publics et leur inspirer des initiatives en faveur de l’océan et du climat.



Focus Le Blue climate summit, c'est qui ?



Le sommet est parrainé par: S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, Dr. Sylvia Earle, Marc Benioff, Nainoa Thompson, Laura Turner Seydel et le Dr. Andrew Forrest. Il réunira également environ 250 scientifiques, chercheurs, décideurs, investisseurs, représentants de communautés, écologistes ainsi que des jeunes qui seront invités à travailler sur des stratégies océaniques et climatiques.



Le gouvernement de la Polynésie française, le Centre Atitia, le Fare Natura, le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE), l’université de Californie GUMP Research Station,Tetiaroa Society, The Brando, Pacific Beachcomber, Ponant, Air Tahiti Nui et la Forsythia Foundation, pour ne citer que ceux-là, se sont associés et même impliqués dans ce symposium.



La Blue Climate Initiative, c'est quoi ?



La Blue climate initiative engage des innovateurs, des leaders communautaires, des investisseurs et des experts mondialement reconnus. Elle permet la mise en synergie de tous ces acteurs mus par un seul objectif : la lutte contre le changement climatique tirant parti de, et protégeant, l’océan. Leur défi commun : mettre en oeuvre très rapidement les énergies renouvelables, améliorer la santé humaine, organiser un approvisionnement alimentaire durable, favoriser une biodiversité florissante, gérer les ressources naturelles et soutenir les économies océaniques dynamiques.



Rédigé par D'après communiqué le Lundi 18 Avril 2022 à 12:00 | Lu 475 fois