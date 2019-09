Un snack tente le bio à Papeete

Quel est le concept du snack Autrement ?

On essaye de faire bio au possible. Tout ce qu'on peut trouver en bio, on le prend. Par exemple aujourd'hui tout est bio au menu, mais hier on avait de la tomate locale qui n'était pas bio... On ne propose pas de viande mais du poisson, des œufs locaux et des crevettes.

On essaye de prendre les ingrédients de saison, donc ils changent de jour en jour. Tous les jours on peut manger quelque chose de différent !



Finalement tout ce qu'il te manque pour être 100 % bio, ce sont des fournisseurs ?

J'ai quelques agriculteurs bio ou en permaculture qui me fournissent et je travaille avec les importateurs bio. Par exemple les oranges ou les pommes, elles sont importées. Mais oui, on manque de fournisseurs. Il faudrait que le gouvernement favorise les producteurs locaux qui font du bio et réduise les taxes sur les importations bio.

Après j'essaie d'acheter des aliments locaux labellisés bio, mais je veux surtout des produits qui ont poussé sans produits. Au marché il y a des étals de petits producteurs qui font tout chez eux sans pesticides, je sais que ce sont des produits sains, mais ils n'ont pas le label.



Pourquoi faire du bio si c'est si compliqué de s'approvisionner ?

Personnellement je mange bio et je ne peux pas vendre quelque chose si je ne suis pas convaincue. Donc si je ne mange même pas ce que je vends... Ma philosophie ne me le permet pas !



Tu assures être le premier snack bio de Polynésie. Ce genre d'initiatives pourraient-elles aider à structurer la filière ?

Certainement, en apportant des revenus réguliers aux producteurs et aux magasins qui font du bio ça va encourager les initiatives. Je leur en ai parlé, ils m'ont confirmé que c'est très dur de commencer, mais qu'une fois que les gens savent et apprécient, ça va marcher.