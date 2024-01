Un smartphone tombé du Boeing d'Alaska Airlines survit à 5.000 mètres de chute

Washington, États-Unis | AFP | lundi 08/01/2024 - Près de 5.000 mètres de chute et un appareil qui fonctionne: l'histoire de ce téléphone portable miraculé, tombé de la cabine du Boeing d'Alaska Airlines qui s'est ouverte en plein vol vendredi aux Etats-Unis, agacera tous ceux qui ont cassé leur téléphone d'un simple impact sur leur carrelage.



Un internaute a raconté dimanche sur X, anciennement Twitter, avoir trouvé sur le bord d'une route près de Portland, dans l'Etat de l'Oregon, un iPhone avec un écran constellé de quelques gouttes et montrant un courriel de la compagnie aérienne à propos de bagages.



"Toujours en mode avion, avec la batterie à moitié pleine", a écrit Seanathan Bates sur X, fasciné d'avoir retrouvé un appareil qui a "survécu une chute de quelque 5.000 mètres et parfaitement intact".



Sur une image, on voit l'écran qui fonctionne sans problème, l'embout du câble de chargement arraché.



"Merci de nous vous avoir aidé!" a écrit lundi sur ce même réseau la patronne de l'agence américaine chargée de la sécurité des transports (NTSB), Jennifer Homendy, qui enquête sur l'incident. "J'aimerais beaucoup vous rencontrer".



Vendredi soir, la porte d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie américaine Alaska Airlines s'est détachée de la carlingue en plein vol au-dessus de Portland, entraînant une dépressurisation de la cabine avec un effet d'aspiration qui a, selon des passagers cités par des médias américains, arraché la chemise d'un adolescent -- et, visiblement, ce smartphone qui était en train de se charger.



L'accident, nouveau dysfonctionnement pour le 737 MAX 9, a provoqué l'immobilisation de certains Boeing en attente d'une inspection imposée par les autorités de l'aviation civile, et une chute lundi du cours à la bourse de l'avionneur américain, qui fait face à un nouveau coup dur.