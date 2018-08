Un smartphone pour son ado : oui mais sous conditions

"prêtez"

"trouver son téléphone"

PAPEETE, le 8 aout 2018 (PUBLIREPORTAGE) -Selon l'étude "Les usages du numérique dans les ménages" publié en décembre dernier par la Direction générale de l'économie numérique, les jeunes polynésiens sont déjà bien équipés. Les ados de 15 à 18 ans étaient 84% à avoir un téléphone. Ces jeunes ont pratiquement tous un smartphone capable de se connecter à internet.Mais si nos ados sont connectés, ils ne sont pas toujours conscients des dangers liés à leur usage du net. Ils ont même le défaut inverse : tellement certains de leur maîtrise technique, ils négligent les bons gestes indispensables pour se protéger. C'est donc à leurs parents de faire ce travail éducatif et de prendre des dispositions pour limiter les risques d'abus.Les pédopsychiatres français recommandent de n'offrir un smartphone à un ado qu'à partir de 15 ans, donc en classe de troisième, juste avant d'entrer au lycée. Les enfants ont alors gagné en maturité et peuvent comprendre les risques liés à l'immense responsabilité qu'implique un smartphone connecté à internet. C'est également un âge où il est encore possible d'encadrer leur usage de cette technologie, en vue de les préparer à une plus grande liberté une fois au lycée.S'il est important de respecter la vie privée de votre adolescent, il doit être bien conscient que si vous avez payé le téléphone et prenez en charge son abonnement, vous pouvez conserver un droit de regard sur ce qu'il en fait. Ce n'est que dans votre grande bonté que vous luicet objet.C'est donc l'occasion de mettre en place un contrat familial entre vous et votre adolescent, qui listera l'accès que vous voulez conserver sur son téléphone et l'utilisation qu'il peut en faire. Par exemple vous pouvez exiger de toujours connaître son mot de passe, vous réserver le droit de voir les photos et vidéos qu'il a prises et partagées, contrôler qui il a ajouté dans ses contacts, choisir les applications qu'il peut installer, et même limiter les horaires où il peut utiliser l'appareil. S'il casse l'écran, perd le téléphone ou se le fait voler, vous pouvez le prévenir qu'il devra travailler pour le remplacer. Activez bien sûr la fonctiondans les paramètres (diverses applications permettent même d'activer ces fonctions à distance par SMS). Votre enfant devrait de toute façon s'engager à toujours répondre ou à rappeler dès que possible si c'est vous qui l'appelez.En échange, dès que votre ado aura prouvé qu'il a une utilisation saine de son téléphone, vous pourrez l'autoriser à créer ses comptes sociaux en demandant à ce qu'il vous ajoute comme ami. Vous pouvez relire avec lui les conversations qu'il y a eu jusqu'à être satisfait de sa maturité. Enfin vous pouvez progressivement élargir ses libertés numériques quand il se rapproche de l'âge adulte, dans la satisfaction d'avoir élevé un bon cybercitoyen.