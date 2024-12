Un skipper porté disparu aux Marquises

Tahiti, le 6 décembre – Un trimaran s'est échoué aux Marquises, à l'est de Tahuata avec trois personnes à bord. Deux d'entre elles ont pu regagner la côte à la nage mais le skipper est porté disparu, indique le haut-commissariat dans un communiqué. Des recherches sont actuellement en cours.



C'est le Centre de coordination de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) qui a pris en charge la coordination d'une opération de recherche et de sauvetage suite à l'échouement d'un trimaran aux Marquises. Di deux des trois personnes à bord ont réussi à rejoindre le rivage à la nage, "le skipper n'a pas été revu après s'être dirigé à l'intérieur de la coque à la suite du talonnage".

Des recherches sont actuellement en cours et un "dispositif de secours en surface, comprenant des navires de pêche et locaux et d'une vedette du RSMA-PF avec des gendarmes à bord, a été déployé", précise le haut-commissariat qui souligne que "les pompiers sont mobilisés pour les recherches".