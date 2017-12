Un site pour les activités touristiques locales

Pour l'instant, seul le petit train de Papeete a créé une fiche, le site venant d'être mis en ligne. On voit que le service permet de lister la nature de l'offre (professionnelle, associative, particulier…), la durée de l'activité, son prix, les contacts de l'organisateur, le nombre maximum de participants et même un plan Google Map pour s'y rendre. "Nous espérons que tous les acteurs du tourisme concernés s'inscriront, c'est totalement gratuit et ça leur fait de l'exposition…" explique le codeur bénévole.



De façon plus générale, l'association TahitiSphere se destine à "améliorer nos vies grâce au numérique". Elle a été très dynamique ces derniers mois puisque après la mise en ligne de sa première application, "Garde ton île propre!", elle a lancé l'application mobile Comparons, un comparateur de prix collaboratif, puis Vanaa, une application avec l'agenda des événements locaux.



Et ça ne va pas s'arrêter là. Dans les tuyaux, elle développe donc un AirBnB local proposant de l'hébergement chez l'habitant, elle travaille sur un nouveau projet avec la mairie de Faa'a, et développe un carnet de plongée numérique avec des clubs de plongée polynésiens. "Et nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées" assure le développeur.