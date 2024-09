Un sit-in pour soutenir Paul Watson

Tahiti, le 3 septembre 2024 - L’association Mata Tohora organise mercredi un sit-in à 16 heures dans les jardins du Parc Paofai en soutien à Paul Watson et aux baleines.



Ce rassemblement pacifique se déroulera jusqu’à 17h30, veille du procès de Paul Watson au Groenland. Ce rassemblement mené par l’association a reçu le soutien du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et de Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France.



Mata Tohora invite le public à venir nombreux pour demander la libération immédiate de celui qui est considéré comme un des plus grands porte-parole au monde, pour la protection des baleines. « Le Groenland sera informé que le 2e plus grand sanctuaire au monde pour les mammifères marins se mobilise », explique l’association.



Le rendez-vous est fixé devant la statue de Bobby Holcombe.