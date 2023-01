Un siècle d'oeuvres au Chevalet

TAHITI, le 10 janvier 2023 - La galerie du Chevalet organise la vente d’une collection. Muna Teriitehau-Stein met à la vente une partie de ses tableaux, 72 au total, d’artistes venus sur le territoire de 1914 à nos jours. Des œuvres rares y sont présentées.



Jusqu’au 27 janvier la galerie au Chevalet propose la vente d’une collection. Soixante-douze tableaux d’artistes venus sur le territoire de 1914 à nos jours sont mis à la vente. Des œuvres rares sont présentées signées par Boullaire, Ravello, Heyman, Grès, Masson Loti. L’événement permet de voir le travail de ces artistes restés dans les mémoires et de (re)découvrir leur parcours.



Un voyage dans le temps



Toutes les œuvres appartiennent à un collectionneur, Muna Teriitehau-Stein, qui invite le public à faire "un voyage dans le temps", un voyage vers ce " Tahiti d’autrefois, si cher à mon cœur, et sans nul doute, au vôtre ". " Le florilège d’artistes et d’œuvres présentés a su m’émouvoir, rappeler des souvenirs d’enfance, éveiller la nostalgie de cette belle époque, celle de nos grands-parents et de nos parents. J’y ai joint quelques toiles plus contemporaines dont l’originalité et la facture ont su me séduire. " Les toiles sélectionnées par Muna Teriitehau-Stein sont souvent " des coups de cœur qui m’ont rendu heureux ".





Quelques artistes à (re)découvrir



Peter Heyman, est un artiste d’origine suédoise né à Paris où son père s’était installé en vivant de ses rentes. Il a fait différentes écoles d’art dont l’Atelier d’André Lhote. Suite à un krach de l’usine familial, il est parti avec son père pour les colonies françaises. Il est arrivé à Tahiti en 1934 pour y faire de l’agriculture. Il y a rencontré sa compagne Meretini Ripo. Au début, il s’est consacré à son domaine. Il est allé vivre à Bora Bora. À ses moments perdus, sur cette île, il a commencé à peindre. Il a fait aussi de la sculpture et de la poterie.



Alek Van Kerckhoven, né en 1881 en Belgique est mort en 1935 à Uturoa. Peintre et voyageur, il appartenait à une famille aristocrate belge. Il est arrivé en Polynésie en 1925 et s’est installé à Patio (Tahaa) où il vécu très simplement.



Marcel Marius, né en 1909 dans les Hautes-Alpes est mort en 1992 à la Presqu’île. Il est parti vivre plusieurs mois à Mehetia pour y peindre les paysages très colorés de cette île. À son retour, il a exposé à nouveau puis écrit un livre humoristique intitulé Sacré Tahiti.



D’autres, n’ont fait que passer sur le territoire, passant un séjour plus ou moins long. Ainsi, Pierre Bompard, (1890-1962), peintre-graveur et illustrateur, est devenu peintre de la Marine. Il admirait Gauguin, alors il l’a étudié et s’est installé en Polynésie en 1957 pour une année. Madeleine Massonneau (1901-1989) est arrivée à Tahiti en 1970 alors qu’elle était déjà une artiste reconnue pour ses œuvres réalisées en France. Elle n’y est restée que quelques années. Elle a fait des portraits de plusieurs personnages mais aussi de belles natures mortes et paysages.





Pratique



Jusqu’au 27 janvier à la galerie du Chevalet. Entrée libre.



Horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi, mercredi, jeudi de 8 heures à midi et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8 heures à midi et de 13h30 à 16h30, le samedi de 8 heures à midi.



Pour voir les tableaux exposés rendez-vous sur le



La vente se fera au plus offrant, en respectant un prix plancher. Les acheteurs potentiels peuvent consulter les tableaux en ligne puis se rendre en galerie pour faire leurs offres qu'ils glisseront dans une urne scellée. L'urne sera ouverte le 27 janvier à partir de 14 heures sous contrôle d'huissier. La galerie sera fermée pour l'occasion. Les acquéreurs seront contactés par téléphone à partir du samedi 28 janvier.

