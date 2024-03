Un sexagénaire emporté par la rivière à Papara

Tahiti le 10 mars 2024. Un homme d’une soixantaine d’années est décédé samedi soir après avoir été emporté par la rivière Mateoro à Papara. Sorti mettre la pompe à eau qui sert à alimenter sa réserve horticole à l’abri, il serait tombé dans la rivière en crue à cause des fortes pluies.

Dès l’accident signalé, un dispositif de recherche a été mis en place avec l’aide des policiers municipaux et des pompiers de la commune, des Forces armées en Polynésie française et de riverains.

Le dimanche matin, le recherche ont repris jusqu’à la découverte du corps sans vie du malheureux au large de Papara.