Un serial arnaqueur condamné

Tahiti, le 20 décembre 2021 – Un quadragénaire a été condamné ce lundi après-midi en comparution immédiate à 24 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol et d'escroquerie et d'usage de chèques contrefaisants ou falsifiés en récidive à l'encontre de son voisin.



Un quadragénaire a comparu lundi après-midi pour des faits de vol de carte bancaire et de codes confidentiels commis entre juin et octobre derniers au préjudice de son voisin. Le prévenu a expliqué qu'il avait pris à plusieurs reprises la carte bancaire que son voisin laissait dans son camion pour retirer des espèces et utilisé son carnet de chèque. Un préjudice qui s'élève à plus de 350 000 Fcfp.



Le prévenu a expliqué à la barre que, bien que salarié, il était “sous l'influence d'un groupe d'amis”. Son avocate, Maître Hayoun, a justifié la conduite de son client par une “envie de briller en société” et a expliqué qu'il devait souffrir d'un “problème d'intolérance à la frustration”. Cependant, la présidente du tribunal a rappelé que le prévenu avait neuf condamnations pour les mêmes faits à son actif.



Le procureur a requis deux ans d'emprisonnement. Après délibéré, le quadragénaire a été condamné à 24 mois de prison dont six avec sursis probatoire et est maintenu en détention.