Un septuagénaire meurt fauché sur un passage piéton à Arue

Tahiti, le 1er novembre 2022 - Le triste bilan de la mortalité sur les routes de Polynésie française vient déjà d'atteindre le niveau de l'année 2021 avec un 30e mort lundi soir à Arue. Un septuagénaire a été fauché par un jeune conducteur sur un passage piéton, rapporte Polynésie la 1ère.



La série noire se poursuit sur les routes polynésiennes. Lundi soir, un septuagénaire a été fauché alors qu'il traversait la route de ceinture sur un passage piéton non loin du rond-point de la Poste de Arue. Selon Polynésie la 1ère, qui rapporte l'information, le conducteur de 21 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il n'avait pas consommé d'alcool. Ce nouveau décès fait passer à 30 le nombre d'accidents mortels depuis le début de l'année, soit autant que sur la totalité de l'année 2021 en seulement 10 mois. Seule l'année 2018 a été plus meurtrière avec 36 morts sur les routes polynésiennes.