Un septième combat professionnel pour Flore Hani à Miami

Quatre mois après son dernier combat lors de l'Invicta FC 46, Flore Hani, 35 ans, fera son retour, ce vendredi, dans un octogone. Pour son septième combat chez les professionnels en MMA, 'Aito Hine combattra, à Miami, la Brésilienne, Maira Mazar, pour le compte de la promotion, Combate Global, la plus importante d'Amérique latine.



Flore Hani fera face à une combattante expérimentée qui affiche un bilan de 7 victoires en 11 combats chez les pros. Mazar, spécialiste du sanda, a notamment combattu pour la promotion asiatique, One , et a été confrontée entre autre à la Chinoise, Weili Zhang, qui a détenu pendant deux ans la ceinture de championne des poids pailles à l'UFC. Une belle opposition donc pour la Tahitienne qui de son côté un bilan de 4 victoires en 6 combats pros en MMA.