Un séminaire pour les coordinateurs de programmes d’éducation thérapeutique du patient

Tahiti, le 17 juillet 2023 - La Direction de la santé, en partenariat avec le Centre hospitalier de la Polynésie française, organise ce mardi le premier séminaire des coordinateurs de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) de Polynésie française.





Le premier séminaire des coordinateurs de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) de Polynésie française aura lieu ce mardi à la Direction de la santé. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est un processus d’apprentissage reconnu qui utilise des techniques adaptées à l’âge et au développement du patient, avec des outils incluant discussion/reformulation, valorisation/entretien motivationnel, écoute active/compréhension. L’objectif de ce programme est de rendre le patient pleinement acteur de sa santé. Il est en effet démontré que l’ETP a des conséquences positives sur les résultats de la prise en charge des patients notamment grâce aux interventions éducatives multidisciplinaires dans les maladies chroniques associées.



Ce séminaire, organisé par la Direction de la Santé en partenariat avec le CHPF, a pour but de favoriser les rencontres et les échanges entre les coordinateurs et intervenants des programmes du territoire afin d’animer un réseau de professionnels. Plusieurs partenaires du public et du privé sont invités à se réunir sur une journée afin d’échanger sur leurs pratiques professionnelles. Ainsi, la Direction de la santé accueillera les coordinateurs des programmes ETP du CHPF, du Fare Tama Hau, du centre de rééducation fonctionnel Te Tiare, du centre Ora Ora, de l’association Asalee, du centre Dial’Isis et de la Direction de la santé.



Ce sera l’occasion pour chacun de créer un réseau de professionnels œuvrant pour déployer des programmes ETP sur la Polynésie française et ainsi renforcer la prise en charge des maladies chroniques, partager sur les différents programmes ETP existants en Polynésie française avec les différents acteurs et s’informer sur les futurs projets facilitant le déploiement des programmes avec notamment l’ouverture prochaine de l’Unité transversale pour l'éducation thérapeutique du patient (Utep) au CHPF. Les résultats des ateliers de co-construction permettront de définir des mesures concrètes à mettre en place à court terme.