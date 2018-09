Un séminaire pour l’agriculture et la pêche lagonaire

PAPEETE, le 6 septembre 2018. La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) avec le soutien du ministre de l’Économie verte, Tearii Alpha, organise son cinquième et dernier séminaire de l’agriculture et de la pêche lagonaire, à Papara, ce vendredi.



Le séminaire aura pour objectifs d’identifier les faiblesses des professionnels au niveau de la production et de la commercialisation, de recenser les besoins des professionnels en matière de formation, de commercialisation et de travail coopératif et de solliciter l’avis des professionnels sur les futures missions de la CAPL, les projets de réglementation en cours d’élaboration par l’établissement.

Spécifiquement à cet archipel, les filières maraichères seront au cœur des présentations, tout en mettant en exergue l’importance d’une collaboration interprofessionnelle.

La Direction des ressources marines et minières (DRMM) interviendra pour sa part sur la gestion durable des ressources maritimes et les potentiels de transformation.

Le deuxième temps fort de la journée permettra aux professionnels de s’exprimer à travers des ateliers participatifs où chacun pourra prendre la parole librement sur les problématiques qu’ils rencontrent, qu’elles soient liées à la production ou bien à la commercialisation de leurs produits.