Un séisme de magnitude 6 touche l'île des Célèbes en Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 09/09/2023 - Un tremblement de terre de magnitude 6, peu profond, a touché samedi l'île indonésienne des Célèbes, sans faire de dégâts, ni victimes, selon les premières informations communiquées par les autorités.



La secousse s'est produite à 21H43 (14H43 GMT), à une profondeur de 9,9 km, a rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS).



"Pour l'heure, aucun dommage ni aucune victime n'ont été signalés à la suite du tremblement de terre", a déclaré l'agence de recherche et de sauvetage de Palu, dans un communiqué.



De son côté, l'agence indonésienne de géophysique (BMKG) n'a pas signalé de tsunami immédiat, mais a mis en garde contre d'éventuelles répliques.



"J'étais en train de bien dormir (quand le tremblement de terre s'est produit). J'ai immédiatement sauté du lit", a déclaré à l'AFP Qamariah, une femme au foyer de 41 ans du village de Malei, dans le centre de l'île. "J'ai eu l'impression d'être secouée comme si on tamisait du riz. C'était très fort parce que je vis près de l'épicentre. Cela a duré environ 5 secondes".



Elle a précisé que l'électricité était coupée dans son quartier.



Une vidéo obtenue par l'AFP montre des habitants paniqués du village de Lambonga (centre), rassemblés en groupes à l'extérieur de leurs maisons, cherchant à se mettre à l'abri par crainte des répliques.



L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.



En novembre 2022, un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé l'île indonésienne de Java, faisant 602 victimes. La plupart ont été tuées par l'effondrement de bâtiments ou par des glissements de terrain provoqués par la secousse.



En avril, un séisme de magnitude 6,1 s'est produit au large de l'île de Sumatra, secouant les maisons d'habitants paniqués, mais sans faire de victimes ni de dégâts.