Un second appareil d'extraction moléculaire promis à l'ILM

Tahiti, le 13 août 2020 - Un second appareil d'extraction moléculaire a été promis à l'Institut Louis Malardé par le président Edouard Fritch, jeudi, en marge de sa visite du laboratoire d'analyses.



Edouard Fritch a indiqué jeudi lors d'une visite sur place qu’il soutiendrait la demande de l’Institut Louis Malardé de s’équiper très rapidement d’un appareil d’extraction moléculaire supplémentaire destiné à la campagne de lutte contre la propagation du covid en Polynésie française.



Lors de cette visite du laboratoire d'analyse, le président Fritch a pu constater le processus mis en place pour la gestion des enveloppes des auto-tests distribués à l’aéroport de Faa'a. Ces enveloppes sont récupérées et traitées par l’Institut Louis Malardé.



Depuis le 15 juillet, ce sont plus de 10 000 kits de prélèvement qui ont été préparés par l’ILM pour être remis à chaque passager arrivant de l’extérieur de la Polynésie française.